القبض على 3 أشخاص في اللاذقية يتعاملون بحوالات مالية غير مشروعة

اللاذقية-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على ثلاثة أشخاص يتعاملون بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة مع أشخاص خارج القطر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه نتيجة البحث والمتابعة تمكن الفرع من القبض على الأشخاص الثلاثة لإقدامهم على العمل بالحوالات المالية بطرق غير مشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع أشخاص خارج القطر بالاشتراك مع آخرين متوارين مقابل المنفعة المادية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة مبلغ 19 مليوناً و600 ألف ليرة سورية ودراجتين ناريتين مهربتين عائدة للمقبوض عليهم مؤكدة أن التحقيقات ما تزال جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

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