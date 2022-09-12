إطلاق العروض التجارية لفيلم غيوم داكنة في دمشق

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة العامة للسينما العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل بعنوان (غيوم داكنة) من إخراج أيمن زيدان مساء اليوم في صالتي الكندي دمشق ومشروع دمر.

وحقق الفيلم جائزة القدس للإنجاز الفني في الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وتبدأ أحداثه من قرار بطل الفيلم الدكتور أحمد الذي يؤدي دوره الفنان وائل رمضان بالعودة إلى مدينته المدمرة من جراء الحرب بعد غياب طويل في الخارج لينهي أيامه الأخيرة فيها بعد اكتشاف إصابته بالسرطان حيث تتفجر مع عودته حكايات هذه المدينة الموجوعة والتي أرخت عليها الحرب بظلالها وأثقلت مصائر من عاشوا السنوات القاسية فيها.

مخرج الفيلم الفنان زيدان قال في تصريح لـ سانا: ينتمي الفيلم لسينما الحرب ودخلت فيه من رواق بعيد عن صوت المعارك لأسبر أعماق أبطال قصته الذين ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على أرواحهم لتقديم حيواتهم وما يحيط بها من عالم متهدم وهم يبحثون عن حلول وصيغ للخروج إلى آفاق أكثر رحابة وإشراقاً متمنياً أن تحمل هذه الغيوم الداكنة بداخلها نفحات من الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل.

وحضر العرض في سينما كندي دمشق كل من الفنانين حازم زيدان ولمى بدور وشارك في بطولة الفيلم لينا حوارنة ورامز عطا الله ونور علي بالاشتراك مع محمد حداقي وضيف الفيلم جود سعيد والطفل ديفيد مهاد الراعي وهو من تمثيل كل من علاء قاسم ومازن عباس ومحمد زرزور وغالب زيدان.

وفي بطاقة الفيلم الذي كتبه زيدان بالشراكة مع ياسمين أبو فخر جاء الديكور لعلاء صبري والأزياء لرجاء مخلوف والموسيقا التصويرية لسمير كويفاتي والصوت والمكساج لمهدي رحيم زاده والمونتاج لأسامة عبود وإدارة الإنتاج لباسل عبد الله وإدارة التصوير والإضاءة لفرانسوا كوبيه.

محمد سمير طحان

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