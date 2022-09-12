طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات محلية على الساحل

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها الـ 55 كم/سا بعد الظهر والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 33 / 18 المنطقة الجنوبية 32 / 18 المرتفعات الجبلية 27 / 11 المنطقة الوسطى 32 / 21 المنطقة الساحلية 31 / 20 المنطقة الشمالية 34 / 19 منطقة الجزيرة 38 / 24 المنطقة الشرقية 38 / 23 منطقة البادية 37 /22

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