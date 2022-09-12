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مقتل امرأة جراء قصف أوكراني على بلدة حدودية جنوب غرب روسيا

2022-09-12

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا فياتشيسلاف غلادكوف اليوم مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين من جراء قصف لقوات النظام الأوكراني على نقطة حدودية في بلدة لوغاتشيفكا ضمن المقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غلادكوف قوله اليوم: “لقيت مواطنة مصرعها كما تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى 3 منهم من مواطني أوكرانيا وآخر من سكان بلدة لوغاتشيفكا”.

يشار إلى أن البلدات الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية تتعرض لعمليات إطلاق نار متعمدة من قبل القوات الأوكرانية.

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