بيسكوف: العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقق أهدافها المحددة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا مستمرة في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى يتم تحقيق كل الأهداف المحددة لها.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: إن العملية العسكرية الروسية الخاصة متواصلة وهي ستستمر حتى تتحقق الأهداف التي تم تحديدها لها منذ البداية.

وبشأن إمكانية حدوث مفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال بيسكوف: لا يوجد أسس يمكن الاستناد إليها للتفاوض.

ورداً على تصريحات مفوض الأمم المتحدة حول انتهاك حقوق الإنسان في روسيا أشار بيسكوف إلى أن موسكو غير مستعدة لآخذ تلك التصريحات التي لا أساس لها بعين الاعتبار.

وأضاف بيسكوف: إن مفوض الأمم المتحدة السامي الذي يتهم روسيا بذلك يرفض في الوقت ذاته الاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى والتي تخص انتهاك حقوق مواطنينا ووسائل إعلامنا وغيرها من الانتهاكات وبالتالي لا يمكن أخذ هذا الموقف أحادي الجانب بعين الاعتبار.