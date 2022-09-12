الدفاع الروسية: القضاء على مئات المتطرفين بخاركوف ونيكولايف

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت خلال اليوم الماضي أكثر من 550 قتيلاً و1000 جريح على محوري خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكريفوي روغ نيكولايف جنوبها.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم: نتيجة ضربات استهدفت قوات ومعدات تنظيم كراكن النازي المتطرف ولواء الدفاع الإقليمي 113 واللواء الآلي 93 في مدينتي كوبيانسك وإيزيوم بمنطقة خاركوف تم القضاء على 250 جندياً وتدمير أكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف: على محور نيكولايف كريفوي روغ بمقاطعة خيرسون أصابت صواريخ أطلقت من الجو وحدات من اللواء 63 ميكانيكي واللواء 46 المحمول جواً كما تم تدمير مستودع للذخيرة في منطقة نيكولايف كان يحتوي على 45 ألف طن من الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني مشيراً إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور تجاوز 300 قتيل و1000 جريح خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية أنه تم أيضاً خلال الساعات الماضية استهداف 4 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية و36 وحدة مدفعية وقوات ومعدات عسكرية في 125 منطقة كما تم تدمير 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية في زابوروجيه وورشاً لإصلاح وترميم راجمات الصواريخ في دونيتسك فيما تم إسقاط 5 طائرات دون طيار واعتراض 8 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس أمريكية الصنع وأولخا.

وأكد كوناشينكوف أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 293 طائرة و153 مروحية و1938 طائرة دون طيار و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و4891 دبابة ومدرعة أخرى و831 راجمة صواريخ و3379 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5499 مركبة عسكرية خاصة.

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