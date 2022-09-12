الخارجية الروسية: صفقة تصدير الحبوب غير مرضية بوضعها الحالي

موسكو- سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن روسيا لا تستبعد احتمال عدم تجديد صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بسبب وضعها الحالي الذي لا يتناسب مع ما تم الاتفاق عليه ضمنها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غروشكو قوله للصحفيين اليوم: هناك شرط بصلاحية صفقة الغذاء لمدة 120 يوماً وبعد ذلك يجب على البلدان النظر في تأثيره وإذا لزم الأمر يمكن إجراء تغييرات على الاتفاقية ذات الصلة لقد طرحنا المشكلة لأنه من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن قبوله لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية التي خلقت سياق موضوع العمل على هذه الوثائق.

وأضاف غروشكو: يشير تحليل تنفيذ الاتفاقية إلى أن شركاءنا أظهروا مرة أخرى نهجاً لا ضمير له فأكثر من 87 بالمئة من الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تذهب إلى البلدان الفقيرة حيث يوجد تهديد حقيقي بالجوع بل تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لا تنتمي إلى مناطق الجوع بأي طريقة إضافة إلى ذلك فإن القرارات المتخذة في الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات تشير بوضوح إلى أن الاتحاد لا ينوي التصرف وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها في اسطنبول.

وفي الـ 22 من تموز الماضي تم التوقيع في اسطنبول على اتفاقية لرفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.

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