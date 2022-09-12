خطة لاستصلاح أراض في محيط مدينة صلخد بريف السويداء

السويداء-سانا

بدأ فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في السويداء تنفيذ عمليات استصلاح أراض بمحيط مدينة صلخد ضمن خطة تبلغ مساحتها 400 دونم.

وأوضح مدير الفرع المهندس شوقي أشتي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الاستصلاح تشمل أراضي لزراعتها بالأشجار المثمرة والمحاصيل وذلك بما يخدم زيادة المساحات الزراعية المستثمرة والإنتاج الزراعي.

ولفت أشتي إلى انتهاء الفرع من تنفيذ عمليات استصلاح أراض في قرية الرحى مساحتها نحو 185 دونماً بغية استثمارها بزراعة الأشجار المثمرة مع مواصلة العمل باستصلاح أراض في قرية العفينة حيث وصلت المساحات المستصلحة لغاية تاريخه إلى 180 دونماً.

وأشار أشتي إلى أن التوسع بالمساحات المستصلحة خلال الفترة القادمة في عدد من مناطق المحافظة بما يخدم زيادة المساحات المزروعة يرتبط بالإمكانيات المتاحة من الآليات والمحروقات.

ويشكل مشروع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر في محافظة السويداء خطوة مهمة لخدمة عملية التنمية الزراعية وتحسين مجال الاستثمار في القطاع الزراعي.

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