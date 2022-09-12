مدفيديف: نظام كييف سيضطر للاستسلام لكامل الشروط الروسية

موسكو-سانا

اعتبر رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن نظام كييف سيضطر في المستقبل للاستسلام لكامل الشروط الروسية.

وتعليقاً على تصريح للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مفاده بأنه ليس جاهزاً لإجراء حوار مع روسيا كتب مدفيديف في صفحته على تلغرام حسب وكالة نوفوستي “قال زيلينسكي إنه لن يجري أي حوار مع أولئك الذين يوجهون إنذارات.. الإنذارات الحالية هي تمرين إحماء للأطفال قبل مطالب المستقبل وهو يعرفها وهي الاستسلام التام لشروط روسية”.

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق لقناة (سي إن إن) الأمريكية إنه ليس جاهزاً حالياً لإجراء مفاوضات مع روسيا التي “توجه الإنذارات”.

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