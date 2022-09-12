استمرار انتعاش الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية في آب الماضي

بكين-سانا

واصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين زخم الانتعاش في آب المنصرم حيث دخلت مجموعة من السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة قولها إن “مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم حسابه على أساس مسح يشمل 3000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم سجل 88.3 في الشهر الماضي وهو نفس المستوى المسجل في تموز الفائت”.

وارتفع المؤشر الفرعي للإقامة والمطاعم 0.3 نقطة في آب الماضي مسجلاً أكبر زيادة بين جميع القطاعات التي تم تتبعها كما ارتفع المؤشر الفرعي للصناعة 0.1 نقطة مخالفا بذلك المنحى النزولي الذي شهده في تموز الماضي.

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