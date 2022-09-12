باروبيك يحذر من عدم معالجة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا

براغ-سانا

حذر رئيس الحكومة التشيكي السابق ييرجي باروبيك من أن عدم معالجة أزمة الطاقة الحالية في أوروبا سيؤدي إلى تغييرات سياسية كبيرة تنتهي بحالة فوضى.

وقال باروبيك في حديث لموقع أوراق برلمانية الالكتروني اليوم “إن حل هذه الأزمة يكمن في العمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا فوراً وأن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة عما يجري في هذا البلد” موضحاً أن إصرار حلف شمال الأطلسي الناتو على توسعه باتجاه أوكرانيا هو أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الحرب وأن العقوبات الغربية على روسيا تخلق المشاكل لأوروبا أكثر منها لروسيا.

ولفت إلى أن نسبة التضخم المرتفعة السائدة الآن في دول الاتحاد الأوروبي وتراجع مستويات المعيشة فيها ستكون مشاكل ثانوية مقارنة بالوضع الذي سيحدث حال قررت روسيا إيقاف صادراتها تماماً من “الغاز والنفط والوقود النووي” إلى أوروبا.

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