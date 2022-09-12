مصرع ثلاثة أشخاص جراء إعصار في شرق روسيا

موسكو-سانا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء إعصار هينامنور الذي ضرب مناطق بالشرق الأقصى الروسي خلال الأيام الماضية.

وأفاد حاكم إقليم بريموريه أوليغ كوجيمياكو للصحفيين اليوم حسب وكالة نوفوستي بأن الإعصار كان قصيراً ولكنه شديد للغاية وتسبب في أضرار كبيرة و وفاة ثلاثة أشخاص أحدهم لقي مصرعه في سيارة غرقت فيما جرفت السيول امرأتين.

وأفيد في وقت سابق بأن حالة طوارئ بسبب إعصار هينامنور فرضت في ست بلديات في الإقليم وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة التي تسبب بها الإعصار غمرت 991 بيتاً و1072 قطعة أرض منزلية وألحقت أضراراً بـ 34 جسراً.

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