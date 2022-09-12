“درج الياسمين” المعرض السادس لمجموعة خطوة الفنية

دمشق-سانا

صاغت مجموعة (خطوة) الفنية رؤى متنوعة حول مواضيع تراثية وجمالية في معرضها الفني السادس بعنوان “درج الياسمين” مساء اليوم في صالة لؤي كيالي في الرواق العربي.

المعرض الذي يشرف عليه الفنان التشكيلي أسامة دياب ضم 24 لوحة لثماني فنانات وفنان واحد وتنوعت الأعمال بأساليبها وتقنياتها الفنية وأحجامها وعكست في مجملها مواضيع معنية بالتراث والمرأة والحب والجمال.

وعن المعرض قال الفنان دياب في تصريح لمراسل سانا “إن هذا المعرض هو النسخة السادسة لنشاط المتدربات والمتدربين من الهواة الباحثين في فضاء التشكيل واعتدنا في كل إطلالة سنوية أن نختار موضوعاً مشتركاً يتم العمل على توثيقه وتسجيله وغالباً ما نختار مواضيع نسعى من خلالها لإظهار الجمال والأصالة في تراثنا وثقافتنا وحضارتنا ولإثبات قدرتنا على الحياة رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها.

وتتميز مجموعة خطوة بتنوع أفرادها بين الدراسة الأكاديمية للفن والهواية الفطرية والتخصصات الجامعية المختلفة ومن شرائح عمرية متعددة مما يكسب معارض المجموعة القدرة على تقديم أعمال فنية غنية ومتنوعة فكرياً وبصرياً.

الفنانة التشكيلية الشابة سماح زرزور شاركت بثلاث لوحات زيتية بحجم كبير جسدت من خلالها بورتريهات نسائية بأسلوب تعبيري تكعيبي بطيف لوني غني وجريء وأوضحت أن مشاركتها الدائمة مع المجموعة يكسبها الاطلاع المستمر على تجارب جديدة عند المشاركات والمشاركين ويتيح الحوار وتبادل الخبرات بينهم.

وجاءت مشاركة الفنانة الشابة ماجدة سلوم بأربع لوحات جسدت من خلالها مشاهد ليلية منها لمدينة دمشق وجبل قاسيون مع القمر في السماء في رصد مميز للهارمني اللوني بين درجات الاسود والإضاءة بنسب متفاوتة.

وشارك في المعرض أيضاً كل من الفنانات براءة الجبر وأمل الجدوع ولجين الملحم ورغد أتاسي وأميرة أبو راشد وسدرة جواد والفنان محمد خضور.

محمد سمير طحان

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