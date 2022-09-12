ضبط كميات من المواد المخدرة على طريق حمص طرطوس

دمشق-سانا

ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة بعد تدهورها على طريق حمص طرطوس.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وبعد توجه دورية من مركز شرطة الطرق العامة في تلكلخ إلى مكان تدهور سيارة بيك أب من نوع تويوتا على أوتوستراد حمص طرطوس غربي جسر الزارة تبين أنها تحوي كمية كبيرة من المواد المخدرة فتم استدعاء دورية من فرع مكافحة المخدرات وفرع المرور وشرطة منطقة تلكلخ.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم توقيف المدعو (حسام الدين. ذ) ومصادرة المواد المخدرة التي كانت مخبأة ضمن أكياس كبيرة مع ثلاث قنـابل ومخـازن بندقية حـربية وبالتحقيق الأولي مع المذكور تبين أنه كان برفقة شقيقه (سمؤل) الذي فارق الحياة نتيجة تدهور السيارة.

وأشارت الوزارة أنه تم إحضار المصادرات مع المقبوض عليه إلى مركز فرع مكافحة المخدرات حيث بلغت كميتها 1970 كيلوغراماً من الحشيش المخدر وثلاثة ملايين ومائتين وسبعين ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وبينت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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