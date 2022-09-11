خبراء يحذرون من أزمة طاقة أعمق في بريطانيا بحلول عام 2023

لندن-سانا

حذر خبراء بريطانيون من أن بريطانيا ستغرق في أزمة طاقة أعمق في غضون عام في حال لم يتم وضع خطة فورية لتقليل الطلب بشكل كبير على الغاز.

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية فإن بريطانيا تصنف من بين الأسوأ في أوروبا من حيث كفاءة استخدام الطاقة في منازلها وفقاً لبحث جديد يوضح الحاجة الملحة لتقليل كمية الحرارة المهدرة.

وأكد الخبراء أن هناك حاجة إلى مخططات باهظة الثمن وغير مستدامة ما لم يتم تقديم خطط كبيرة داعين رئيسة الوزراء ليز تراس إلى نسخ السياسات الناجحة في دول أخرى لتحسين كفاءة الطاقة في المنازل البريطانية لتقليل الطلب.

وكشفت الأبحاث التي أجراها معهد الحكومة البريطانية أن بريطانيا سجلت درجات أسوأ من البلدان في جميع أنحاء أوروبا من حيث كفاءة استخدام الطاقة في منازلها مشيرة إلى أن الأسر والشركات من المرجح أن تواجه فواتير طاقة عالية في شتاء عام 2023 وربما بعد ذلك.

وحذر الخبراء من أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر وأن تظل أعلى لفترة أطول مما كان متوقعاً في وقت سابق من الأزمة مع احتمال أن تظل الأسعار أعلى بأربعة أضعاف من المعدلات السابقة حتى عام 2025.

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