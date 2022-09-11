مذكرة تفاهم بين التجارة الداخلية ومنظمة هيكس إيبر لتجهيز وبناء مخابز جديدة

دمشق-سانا

وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكرة تفاهم مع منظمة هيكس إيبر بهدف تجهيز وبناء مخابز جديدة وإعادة وتأهيل وتوفير خطوط إنتاج جديدة للمخابز العامة والمطاحن وغيرها وتوفير آلات تغليف للمنتجات الغذائية كالخبز والسكر والرز.

كما تهدف المذكرة إلى تقديم المساعدة الإنسانية في مجال التعافي المبكر وسبل العيش للناس الأكثر احتياجاً من المتضررين ضمن نطاق عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انسجاماً مع أهداف واستراتيجيات وأنشطة الوزارة لدعم خطة عملها تحت إشرافها وتعزيز التنسيق العملياتي والفني بين الطرفين.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أشار خلال توقيع المذكرة إلى التوافق في الأهداف بين الوزارة والمنظمة مؤكدا أن طموح الوزارة الوصول إلى تقديم خدمة نوعية للمواطنين الذين تأثروا بالحرب على سورية وما تبعها من عقوبات ظالمة طالت الشعب السوري ولقمة عيشه.

ولفت الوزير سالم إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وتذليل العقبات والصعوبات التي يمكن أن تواجه المنظمة لتنفيذ عملها على أكمل وجه.

مدير بعثة المنظمة في سورية إيمانويل ترونك أكد أن خطة المنظمة تهدف إلى الاستجابة الحقيقية للسكان وتركز على الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري.

وقال: إن من أهم أهدافنا تسليط الضوء على عمل وزارة التجارة الداخلية ودورها الكبير في تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين السوريين في ظل الحصار ونقل الصورة الحقيقية إلى خارج الحدود مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون التنسيق مع المؤسسات المعنية داخل سورية.

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