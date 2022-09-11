(عودة أيلول)…أمسية شعرية لملتقى فينوس الثقافي في حمص

حمص-سانا

تضمنت الأمسية الشعرية التي نظمها ملتقى فينوس الثقافي اليوم بعنوان “عودة أيلول” في حي الأرمن بمدينة حمص قصائد وطنية وغزلية حملت بين سطورها معاني حب الوطن والوفاء له ومشاعر وجدانية يضفيها فصل الخريف في ذات الشاعر.

وافتتحت الأمسية الشاعرة شهد الناصر بقصيدتها الغزلية “شرقي الشريان” التي غلب فيها الطابع الأنثوي الرقيق ومشاعر الحب والشوق في حين قدم المحاضر رجب ديب مقاطع نثرية تحكي عن معاني شهر الخريف وأثره في النفس الإنسانية.

وفي قصيدتها الوطنية بعنوان “طيف الشهيد” تحدثت مديرة ملتقى فينوس الثقافي الشاعرة بهيجة خضور عن عظمة الشهيد وكيف كان له الفضل الأكبر في بقائنا وحماية الأرض وصون العرض.

وكان للشاعر بشار بلول قصيدة غزلية بعنوان “مناجاة قلب” شبه فيها المحبوبة بنجوم الليل وباح فيها بما تكتنزه ثنايا القلب.

وحضر شعر الزجل في الأمسية من خلال أهم شعرائه في حمص الشاعر آصف شيحة الذي قدم قصيدة “واقف بحدا” تحكي عن خريف الطبيعة وخريف العمر.

وقدمت الشاعرة فاطمة الحسن قصيدة وجدانية بعنوان “أكثر مما حلمت” استخدمت فيها الأسلوب الرمزي للتعبير عن مشاعرها وحيرتها بينما قدمت عندليب القبة خاطرة تحدثت فيها عن شهدائنا الأبرار وتضحياتهم.

ولابنه الشهيد قدم الشاعر محفوض محفوض قصيدة وطنية بعنوان “حمل السلاح” وفيها معاني العز والفخار لاستشهاد فلذة كبده وكيف ضحى بنفسه في سبيل أن يحيا الوطن.

واختتمت الأمسية الشاعرة صباح العبد الله بقصيدتها الوطنية “يتساءلون” التي وصفت فيها ما مر بسورية من ألم وويلات وكيف خرجت من محنتها قوية عصية على الرغم من كل الصعاب.

لارا أحمد

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