مقتل مدني جراء قصف مدفعي لقوات النظام الأوكراني على دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل مدني جراء قصف مدفعي لقوات النظام الأوكراني على دونيتسك استهدف جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم.

ونقلت وكالة تاس عن بعثة الجمهورية لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة قولها اليوم: إن “القوات الأوكرانية أطلقت 46 قذيفة خلال 11 عملية قصف على مناطق في دونيتسك ولوغانسكوي وماكييفكا وزايتسيفو ما أسفر عن مقتل شخص في لوغانسكوي”.

وكانت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على أراضيها.

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