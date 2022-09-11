لافروف:لا نرفض التفاوض مع أوكرانيا لكن مماطلة كييف تعقد العملية

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا لكن استمرار كييف في المماطلة سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.

ووفقاً لوكالة نوفوستي أشار لافروف إلى أن موقف موسكو من هذه المفاوضات حدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق حين قال: لا نرفض التفاوض على السلام لكن يجب على من يرفضون أن يعلموا أنه كلما استغرق الأمر وقتاً أطول ازداد التوصل إلى الاتفاق معنا صعوبة.

ولفت لافروف إلى أن بلاده تفتح باب الحوار مع كل من يرغب بذلك وقال: نحن لا نتهرب أبداً من التواصل وكل من يرغب بمواصلة الحوار معنا يمكنه القيام بذلك دوماً مؤكداً أن جميع مناشدات الزعماء الغربيين بشأن الاتصالات مع بوتين تحظى دائماً بالتفهم والموافقة.

وفيما يتعلق بحضور الرئيس فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين أضاف لافروف: لا أرى أي مشكلة بالنسبة للمشاركة بشكل جيد في الفعاليات القادمة بما في ذلك في قمة مجموعة العشرين.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن أن الرئيس بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني القادم بجزيرة بالي الإندونيسية.

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