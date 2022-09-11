مسؤول هنغاري: سياسة العقوبات ضد روسيا تضر الأوروبيين ويجب تغييرها

بودابست-سانا

أكد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري أن أوروبا هي المتضرر الأكبر من العقوبات المفروضة على روسيا مشيراً إلى أن كل الأوروبيين شعروا بذلك لذا يجب تغيير سياسة العقوبات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن تشابا ديميتر السكرتير البرلماني في المكتب: “إن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تساعد في تحقيق أهدافها المحددة لها أصلاً وتضر بأوروبا كما لا يوجد شخص في أوروبا لم يشعر بشكل أو بآخر بتأثير التضخم الناجم عن سياسات العقوبات الخاطئة والممتد من فواتير الخدمات إلى النقل والزراعة”.

وأشار إلى أن سلطات الاتحاد الأوروبي زعمت بأن العقوبات عبارة عن “سلاح معجزة” لكن في الواقع تبين أنها “وسيلة غير مجدية” وتنفع فقط لجلب الضرر للذات من الناحية الاقتصادية.

وكان رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان أعلن في وقت سابق أن العقوبات المفروضة ضد روسيا قد تجبر أوروبا على الركوع.

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