الصين تنجح في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة

بكين-سانا

نجحت الصين في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة من طراز “إيه جي 600 إم” يمكن استخدامها في إطفاء حرائق الغابات الضخمة.

ونقلت شينخوا عن الشركة الصينية لصناعة الطيران قولها اليوم إن الصين ستنتج أربعة نماذج أولية للطائرة إيه جي 600 إم وهي نموذج كامل التكوين لمكافحة الحرائق ينتمي إلى عائلة الطائرات البرمائية الكبيرة لتنفيذ مهام اختبار الطيران مشيرة إلى أن النموذج الأولي والثاني من طائرة الإطفاء إيه جي 600 إم أكمل أول مهمة اختبار طيران له يوم السبت الماضي في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد.

وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يخضع النموذجان الثالث والرابع للطائرة لأول اختبار طيران لهما خلال تشرين الثاني المقبل وفي مطلع عام 2023 على التوالي.

وأشارت الشركة إلى أن الطائرة قامت بأداء جيد وعملت جميع أنظمتها بشكل مستقر خلال الرحلة التي استمرت لمدة 22 دقيقة وستخضع الطائرة بعد ذلك لاختبارات طيران أخرى.

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