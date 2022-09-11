الرئيس الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين بحمص

الأحد / 11 / 09 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مباحثات سورية إيرانية لتطوير العلاقات الثقافية
2022-09-09
فيرشينين يبحث مع بيدرسون الوضع في سورية
2022-09-09
المقداد: سورية حاربت الإرهاب نيابة عن العالم وشعبها يستحق من المجتمع الدولي دعمه ورفع الإجراءات القسرية عنه
2022-09-08
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون بين البلدين
2022-09-08
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البرازيلي في دمشق
2022-09-08
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كروسلي ممثلاً لبرنامج الأغذية العالمي في سورية
2022-09-08
السفير حداد: الإيديولوجيا التكفيرية الإرهابية عانينا منها في سورية وهي وجه آخر للفاشية
2022-09-08
محليات
تحديد موعد الدورة التعليمية الشتوية لمعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الشهر القادم
2022-09-11
السورية للاتصالات: بوابات إنترنت جديدة في مراكز ريف دمشق وطرطوس والسويداء
2022-09-11
بمشاركة 50 أسرة منتجة… انطلاق معرض الصناعات الغذائية واليدوية في مجمع الأمويين بدمشق
2022-09-11
المجلس الأعلى للاستثمار يناقش وضع المشاريع الممنوحة إجازاتها وفق القانون 18
2022-09-11
المقداد يفتتح مكتباً قنصلياً في مركز خدمة المواطن بمبنى محافظة دمشق
2022-09-11
إعادة الصراف الآلي بجانب مجلس مدينة درعا للخدمة بعد صيانته
2022-09-11
تركيب 8524 خطاً هاتفياً وتخصيص 15000 بوابة إنترنت في اللاذقية
2022-09-11
رياضة
منتخب حماة أولاً ببطولة الجمهورية بتحدي القوة البدنية ومصارعة الأذرع
2022-09-11
ذهبية ثالثة لسورية في بطولة آسيا للقوة البدنية
2022-09-11
البولندية شفيونتيك تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-09-11
إسدال الستار عن بطولة العرض الوطني التاسع لجمال الخيول العربية الأصيلة
2022-09-11
الجيش يبدأ مشواره في الدوري الممتاز لكرة القدم بفوز مهم على جاره المجد
2022-09-10
تعثر جديد لبايرن ميونيخ أمام ضيفه شتوتغارت في الدور الألماني
2022-09-10
ريال مدريد يعلن إصابة بنزيما
2022-09-10
اقتصاد
زراعي الصنمين: انتهاء صرف أثمان القمح للفلاحين المسوقين إنتاجهم لمراكز الدولة
2022-09-11
الاتحاد الأوروبي يخفض وتيرة ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض
2022-09-11
ارتفاع حجم التجارة الخارجية لمنطقة شينجيانغ الصينية خلال العام الجاري
2022-09-11
السورية للمدفوعات تعلن تسديد 11 مليون مطالبة بقيمة 273 مليار ليرة عبر منظومتها
2022-09-10
وزارة الاقتصاد تمدد فترة المشاركة بالاستبيان الإلكتروني الخاص بتقييم بيئة الاستثمار
2022-09-10
صادرات السيارات الصينية تسجل رقماً قياسياً خلال شهر آب الماضي
2022-09-10
شركة غاز ألمانية: وصلنا لوضع الخطر بعد العقوبات المفروضة على روسيا
2022-09-10
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الرئيس الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين في حمص بعد إعادة افتتاحه
المجلس الأعلى للاستثمار يناقش وضع المشاريع الممنوحة إجازاتها وفق القانون 18
المقداد يفتتح مكتباً قنصلياً في مركز خدمة المواطن بمبنى محافظة دمشق
الاحتلال التركي يعتدي بالمدفعية على ناحيتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة
ذهبية ثالثة لسورية في بطولة آسيا للقوة البدنية
إنجاز الأعمال الرئيسية في صيانة أتوستراد دمشق-الحدود السورية الأردنية
دونيتسك: 6 قتلى و11 جريحاً جراء القصف الأوكراني على أراضينا
الرئيس الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين بحمص
2022-09-11
الرئيس الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين بحمص
2022-09-11
hadeil
سابق
الرئيس الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين في حمص بعد إعادة افتتاحه
التالي
الصين تنجح في اختبار ثاني طائرة إطفاء برمائية عملاقة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved