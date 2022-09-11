تنظيم 9 ضبوط للتصرف غير المشروع بمواد أساسية وغذائية وعدم إعلان أسعار بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء خلال الأيام القليلة الماضية 9 ضبوط للتصرف غير المشروع بمحروقات ودقيق ومواد غذائية وعدم إعلان أسعار مع إحالة المخالفين للقضاء المختص أصولاً.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة توزعت بواقع ضبطين بمحطتي وقود بريف المحافظة للتصرف غير المشروع بمادتي المازوت والبنزين وضبطين بمخبزين خاصين لتصرف أصحابهما بشكل غير مشروع بمادة الدقيق وضبطين بمنشأتين سياحيتين لتقديم مواد غذائية منتهية الصلاحية و3 ضبوط بمحال تجارية لامتناع أصحابها عن إعلان الأسعار.

ولفت طربيه إلى أن المديرية تواصل تسيير الدوريات على الأسواق وتلقي الشكاوى الهاتفية والخطية ومعالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء نظمت الشهر الماضي 43 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة مع إحالة المخالفين للقضاء المختص أصولا.

عمر الطويل

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