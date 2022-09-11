زراعي الصنمين: انتهاء صرف أثمان القمح للفلاحين المسوقين إنتاجهم لمراكز الدولة

درعا-سانا

أنهى فرع المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الصنمين بريف درعا عمليات صرف أثمان القمحللفلاحين المسوقين إنتاجهم لفرعي الحبوب وإكثار البذار.

وبين مدير الفرع ماجد الحريري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن القيمة الإجمالي المصروفة بلغت 14.281 مليار ليرة سورية منها 8.714 مليارات ليرة لصالح الفلاحين المسوقين إنتاجهم لفرع المؤسسة السورية للحبوب والباقي لإكثار البذار مؤكداً أن عمليات الصرف تمت بيسر و سهولة و دون تأخير.

وأشار الحريري إلى أن قيمة إقراضات فرع المصرف الزراعي بالصنمين من بداية العام الحالي بلغت 279.302 مليون ليرة سورية و التحصيلات 357.099 مليون ليرة سورية مبيناً أن الفرع يستقبل حالياً كميات من الأسمدة لصالح الموسم الزراعي الجديد و لديه الآن رصيد من سماد سوبر فوسفات 490 طناً و 105 أطنان من سماد اليوريا و 35 طناً من سماد نترات الأمونيوم .

ولفت الحريري إلى أن استجرار الأسمدة مازال مستمراً تحضيراً للموسم الزراعي الجديد مؤكداً أن عمليات البيع تنطلق بمجرد صدور التنظيم الزراعي عن الدوائر الزراعية و الوحدات الإرشادية ووفق جدول الاحتياج.

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