تقنيات فنية متنوعة في معرض لـ 85 موهبة من الأطفال واليافعين بدمشق

دمشق-سانا

شكل معرض أطفال مرسم “شغف8” حالة من الفرح والجمال والتجريب من خلال أعماله الفنية التي جسدتها أنامل 85 موهبة من الأطفال واليافعين وعرضت مساء اليوم في غاليري البيت الأزرق بدمشق.

المعرض ضم أكثر من 90 عملاً فنياً تنوعت بين النحت والرسم والكولغراف وفن العمارة للصغار وبتقنيات متعددة ومواضيع كثيرة عكست كلها رؤى أصحاب المواهب الواعدة للحياة وما اكتسبوه من مهارات صقلت مهاراتهم في المرسم.

وعن المعرض قالت الفنانة التشكيلية ريم الحايك مديرة مرسم شغف في تصريح لمراسل سانا:”اعتدنا أن نقيم معرضاً في كل عام لطلاب مرسمنا مع اختيار فكرة مميزة في كل مرة وفي هذا العام أحببنا أن نكون في فضاء تراثي فاخترنا البيت الأزرق لما يتميز به من أجواء دمشقية وتركنا للمشاركين حرية اختيار المواضيع والتقنيات ليعبروا عن رؤاهم الخاصة”.

وعرض خلال افتتاح المعرض فيلم قصير تضمن آراء طلاب المرسم الكبار حول تجربتهم في تعلم الفنون لإتاحة الفرصة للطلاب الأصغر سناً كي يستفيدوا من هذه التجارب.

الفنانة التشكيلية روان عودة إحدى مدرسات المرسم أوضحت أن مدرسات المرسم يوجهن الطلاب بحيادية دون التأثير على أذواقهم الفنية الخاصة أو مخيلاتهم مع اعتماد الحوار لتطوير الأفكار دائماً لافتة إلى أنهن هذا العام عملن مع اليافعين على تجربة جديدة من خلال تطبيق تقنية الكولغراف التي تعتبر إحدى تقنيات فن الحفر والطباعة بطريقة مبسطة لتأتي النتائج مميزة بالنسبة لأعمارهم.

من جهته سامر العيد مدير غاليري البيت الأزرق لفت إلى أن المعرض هو الثاني للأطفال خلال هذا العام في الغاليري بهدف تسليط الضوء على المواهب المميزة والواعدة لتشجيعها والأخذ بيدها ليتعرف الجمهور عليها وعلى ما يكتسبونه من تدريب وصقل لمهاراتهم في المراسم المعنية بتطوير مواهب الأطفال بطريقة أكاديمية.

الطفلة نايا مغربل رسمت لوحة بتقنية الكولاج تمثل طاولة عليها ملعقة وسكين وأشياء أخرى عدة ولتختار الطفلة مايا اسماعيل “9 سنوات” المحيط والأسماك وقناديل البحر موضوعاً للوحتها وبتقنية الكولاج أيضاً.

وجاء اختيار الطفل تاج عثمان “8 سنوات” تقديم مجسم هندسي عبارة عن ماكيت لبيت مرسوم عليه حصان بينما قدمت جودي حجلي “12 سنة” لوحتها بتقنية الكولاج مجسدة فستاناً مستوحى من قطعة مناديل ورقية مبللة بالألوان ولفتت إلى أنها تعلمت خلال دراستها بالمرسم أن الفنان يستوحي أعماله الجميلة من أي شيء حوله.

ورسم الطفل نبيل العش “6 سنوات” الفطر بالألوان المائية ليختار الطفل فارس بذات العمر الزواحف كموضوع للوحته معبرين عن سعادتهما بالمشاركة في المعرض بعد عامين من الدراسة في المرسم.

اما الأختان سيبسا “17 عاماً” ونجان “14 عاماً” فجاءت مشاركتهما بعملين بتقنية كولغراف معبرتين عن سعادتهما بتجربة هذه التقنية الجديدة عليهما وتقديم لوحتيهما للجمهور في هذا المعرض.

محمد سمير طحان

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