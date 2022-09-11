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سفير لوغانسك في موسكو: نسيطر على أراضي الجمهورية بالكامل

2022-09-10

موسكو-سانا

أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا ليونيد ميراشنيك أن القوات الروسية وقوات الجمهورية تسيطران بالكامل على أرضي الجمهورية بخلاف مزاعم وادعاءات نظام كييف.

ونقلت قناة آر تي الروسية عن ميراشنيك قوله في قناته على موقع تلغرام إن جمهورية لوغانسك الشعبية تخضع بالكامل لسيطرة القوات المتحالفة فيما تحاول قيادة أوكرانيا بث الذعر.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في ال 3 من تموز الماضي تحرير كامل أراضي جمهورية لوغانسك من القوات الأوكرانية والكتائب النازية التابعة لها.

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