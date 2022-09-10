القبض على شخصين من مروجي المخدرات في دمشق

دمشق-سانا

ألقى عناصر فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخصين من مروجي المخدرات وصادر 15 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزتهما.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق بوجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في محافظتي دمشق وريفها ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع من إلقاء القبض على شخصين أثناء حيازتهما واتجارهما بكمية 15 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها وتمت مصادرة المواد المخدرة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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