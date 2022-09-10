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وقفة في رام الله دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

2022-09-10

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية بمدينة رام الله بالضفة الغربية مع الاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية عند مدخل المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصوراً للأسرى منددين بسياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون لها داخل معتقلات الاحتلال ولا سيما الأسير أبو حميد الذي يعاني أوضاعاً صحية صعبة تهدد حياته.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد.

وتشهد مدن الضفة الغربية والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وقفات تضامنية بشكل يومي دعماً للأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال.

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