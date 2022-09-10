طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو صيفي عادي

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غدا للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غدا صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…