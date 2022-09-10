SCS-NET

تحديد 1094 مركزاً لانتخابات المجالس المحلية بمحافظة ريف دمشق

2022-09-10

ريف دمشق-سانا

حددت محافظة ريف دمشق 1094 مركزاً انتخابياً لانتخابات مجالس الإدارة المحلية موزعين على المناطق والنواحي والمدن والبلدات والمزارع والقرى بما يؤمن سهولة المشاركة في العملية الانتخابية لكافة التجمعات السكنية في المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين أمين عام المحافظة أحمد عبدالله أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظة 11 دائرة وعدد الدوائر الانتخابية لمجالس المدن 27 دائرة انتخابية وعدد الدوائر لمجالس البلدان 47 دائرة وعدد الدوائر لمجالس البلديات 82 دائرة.

وأكد عبد الله أن المحافظة أنهت جميع التجهيزات اللوجستية والمستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقررة في الـ 18 أيلول الجاري كما تم تحديد اللجان التي ستشرف على الانتخابات.

وبلغ إجمالي مرشحي محافظة ريف دمشق للوحدات الإدارية ومجلس المحافظة 6553 مرشحاً.

سفيرة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

دور المرشحات الفاعل في مجالس الإدارة المحلية في ورشة عمل باللاذقية

اللاذقية-سانا تركزت محاور اليوم الثاني من ورشة العمل التي أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved