تحديد 1094 مركزاً لانتخابات المجالس المحلية بمحافظة ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

حددت محافظة ريف دمشق 1094 مركزاً انتخابياً لانتخابات مجالس الإدارة المحلية موزعين على المناطق والنواحي والمدن والبلدات والمزارع والقرى بما يؤمن سهولة المشاركة في العملية الانتخابية لكافة التجمعات السكنية في المحافظة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين أمين عام المحافظة أحمد عبدالله أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية لمجلس المحافظة 11 دائرة وعدد الدوائر الانتخابية لمجالس المدن 27 دائرة انتخابية وعدد الدوائر لمجالس البلدان 47 دائرة وعدد الدوائر لمجالس البلديات 82 دائرة.

وأكد عبد الله أن المحافظة أنهت جميع التجهيزات اللوجستية والمستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقررة في الـ 18 أيلول الجاري كما تم تحديد اللجان التي ستشرف على الانتخابات.

وبلغ إجمالي مرشحي محافظة ريف دمشق للوحدات الإدارية ومجلس المحافظة 6553 مرشحاً.

سفيرة اسماعيل

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