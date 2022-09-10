أوليانوف: بيان الترويكا حول المفاوضات النووية جاء بتوقيت خاطئ

فيينا-سانا

انتقدت روسيا بيان الترويكا الأوروبية المشكك بنوايا طهران التفاوضية معتبرة أنه جاء في توقيت خاطئ.

وقال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في حسابه على موقع تويتر اليوم: إن بيان الثلاثي الأوروبي “جاء في توقيت خاطئ وفي لحظة بالغة الأهمية في مفاوضات فيينا وعشية جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا شككت بجدية إيران في السعي إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي خرجت منه الولايات المتحدة عام 2018 زاعمة في بيان مشترك أن إيران “اختارت عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة وواصلت بدلاً من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency