الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية: تسديد أكثر من 11 مليون مطالبة بقيمة مالية تجاوزت 273 ملياراً عبر منظومة (مدفوعات)

دمشق-سانا

بهدف توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين خلال تسديد المطالبات المالية بالطرق التقليدية تسعى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية والمتمثلة بمنظومة “مدفوعات” للدفع الإلكتروني والمنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية “سيب أونلاين” إلى توسيع شريحة المواطنين للاستفادة من خدماتها.

المدير العام التنفيذي للشركة الدكتور أيمن ملوك أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن عدد المطالبات المالية التي سددت عبر منظومة مدفوعات منذ إطلاقها في نيسان عام 2020 وحتى تاريخه بلغ 11.565.681 مطالبة وبقيمة إجمالية تجاوزت 273.3 مليار ليرة سورية لخدمات بعض الجهات العامة كمديريات النقل والكهرباء والمياه والهاتف الثابت والانترنت والمخالفات المرورية والتحقق والجباية ومركز خدمة المواطن وضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع والأقساط والرسوم الطلابية في الجامعة الافتراضية وذلك من خلال القنوات المصرفية المتاحة لأحد عشر مصرفاً عاملاً إضافة إلى شركتي الخلوي “سيريتل” و”أم تي ان”.

ولفت ملوك إلى أن العمل جار حالياً على ربط المزيد من الجهات العامة المفوترة من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى وأن قيمة العمولات المترتبة على المواطن لقاء تسديد فواتير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والهاتف الثابت هي صفر أما العمولات المترتبة على تسديد الفواتير والرسوم للخدمات الأخرى فتطبق وفق نظام الشرائح الذي يبدأ من 200 ليرة سورية.

وبالنسبة للمنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية “سيب أونلاين” والتي أطلقتها الشركة في الـ 30 من حزيران الماضي بين الدكتور ملوك أن المنصة تهدف لتمكين المواطن من تسديد المبالغ المترتبة عليه عند إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونياً أو أثناء التسوق الإلكتروني من خلال إنشاء حساب سيب أونلاين لدى أحد المصارف العاملة أو شركات الخلوي المرتبطة مع منظومة الشركة وذلك بالتعاون مع كل مقدمي الخدمة من الجهات العامة “كالمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية – اليانصيب ومركز خدمة المواطن” والتعاون مع المصارف العاملة “المصرف التجاري السوري وبنك بيمو السعودي الفرنسي” إضافة إلى التعاون مع شركتي الخلوي”سيريتل وام تي ان”.

ولفت ملوك إلى أن عدد المطالبات المالية المسددة عبر المنصة لغاية تاريخه بلغ 25528 مطالبة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ليرة سورية موضحاً أن آلية الدفع عبر المنصة تتم من خلال الدخول للموقع أو التطبيق الخاص بمقدم الخدمة ثم اختيار الخدمة لتنفيذ عملية الدفع وإدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف الخلوي الخاص بالزبون ثم إدخال رمز التحقق المرسل لهاتف الزبون وأخيراً تأكيد الدفع واستلام الإشعار.

نور يوسف

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