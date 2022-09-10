القضاء على 4 إرهابيين في العراق

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم القضاء على 4 إرهابيين من تنظيم (داعش) في ديالى شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع: “بضربتين جويتين تم القضاء على 3 إرهابيين من عصابات تنظيم (داعش) باستهداف أحد اوكارهم على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى فيما قتل إرهابي رابع خلال الاشتباك معه بعد عمليات لتفتيش المكان”.

وأوضح البيان أنه تم “تدمير 3 دراجات نارية وعدد من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي على مواد متفجرة ومخبأين للإرهابيين”.

وكانت قوات الأمن العراقية أعلنت اليوم القضاء على إرهابيين اثنين بينهما متزعم من تنظيم (داعش) بضربة جوية وسط البلاد.

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