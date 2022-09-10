غازبروم: البدء بتزويد محطة سودجا الأوكرانية بأكثر من 42 مليون متر مكعب من الغاز اعتباراً من اليوم

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم شركة غازبروم سيرغي كوبريانوف أن الشركة ستقوم بضخ 42.4 مليون متر مكعب من الغاز للعبور عبر محطة سودجا في أوكرانيا إلى أوروبا اعتباراً من اليوم.

ونقلت سبوتنيك عن كوبريانوف قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “إن هذه الكمية ستدخل سودجا اعتباراً من اليوم لنقلها إلى أوروبا ” مشيراً إلى أن أوكرانيا رفضت طلب محطة سوخرانوفكا ضخ الغاز عبرها.

ولا تزال سودجا المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة سوخرانوفكا في الـ11 من أيار الماضي.

وكانت شركة غازبروم أغلقت في الـ 2 من الشهر الحالي خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وعدم توافر إمكانات الصيانة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

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