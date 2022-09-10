الوزير رعد يطلع على سير إنجاز عدد من مشروعات مياه الشرب ومحطات الضخ في حماة

حماة-سانا

اطلع وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على سير إنجاز عدد من مشروعات مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الري المهمة في محافظة حماة.

وقال الوزير رعد في تصريح لمراسل سانا إن هذه المشروعات في حال الانتهاء منها ووضعها في الخدمة والاستثمار ولا سيما خط جر مياه حماة الثاني الذي تعمل حالياً على انجازه الورشات الفنية والآليات في 5 مواقع ليصار إلى الانتهاء منه بالكامل قبل نهاية العام الجاري تشكل قيمة مضافة ودعماً كبيراً على صعيد تأمين مياه الشرب والري لعشرات التجمعات السكانية وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.

وأضاف إنه تم الاطلاع أيضاً على أعمال تأهيل محطة مياه التوينة التي تم التعاقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية على إعادة تأهيلها بتكلفة مليار ليرة سورية وتروي 3000 هكتار ومن المقرر وضعها في الخدمة قبل موسم الري المقبل 2023 بالإضافة إلى مركز التدريب والتأهيل في الشركة العامة للصرف الصحي الذي تم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لإعادة تأهيله بمبلغ مليار ليرة بعد أن عاثت المجموعات الإرهابية المسلحة فساداً وخراباً فيه خلال الفترة الماضية.

مدير الشركة العامة للصرف الصحي المهندس فادي عباس بين أنه يجري تأهيل القسم التعليمي في مركز التدريب والتأهيل في الشركة الذي يعد واحداً من أهم مراكز التدريب والتأهيل على مستوى الشرق الأوسط ويحوي مدرجاً وقاعات و72 غرفة للطلاب.

بدوره أوضح مدير الموارد المائية بحماة المهندس توفيق صالح أنه تم الاطلاع على أعمال تأهيل محطة ضخ أفاميا الرئيسة والتوينة التي يجري تأهيلها وتروي 3564 هكتاراً من الأراضي الزراعية مع الوقوف على أعمال الآليات في تعزيل المصرف الرئيس لقنوات مياه الري في الغاب.

مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة المهندس مطيع عبشي لفت إلى أن أعمال تنفيذ خط جر مياه حماة الثاني تتركز حالياً في موقعي الرستن والكتيبة موضحاً أن مشروع خزان مياه نهر البارد بسعة 2000 متر مربع ويجري حالياً تنفيذه ووضعه في الخدمة حيث سيحسن من واقع مياه الشرب لـ 35 تجمعاً سكانياً يقطنها 60 ألف شخص.

رافق الوزير في الجولة محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة.

عبد الله الشيخ

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency