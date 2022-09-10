مقتل أحد عناصر الحرس الوطني الروسي جراء هجوم لمجهولين في كورسك

موسكو-سانا

قتل أحد عناصر الحرس الوطني الروسي نتيجة هجوم على دوريته في منطقة سودجانسكي التابعة لمقاطعة كورسك القريبة من الحدود الأوكرانية.

ونقلت سبوتنيك عن لجنة التحقيق الروسية قولها عبر قناتها على تلغرام اليوم: “وفقاً للتقارير في منطقة سودجانسكي التابعة لمقاطعة كورسك كان هناك هجوم من قبل مجهولين على موظفي الحرس الروسي الذين كانوا يقومون بأنشطة تفتيش عملياتية، ونتيجة لذلك أصيب أحد ضباط السلطة التنفيذية وتوفي بعد ذلك في المستوصف”.

وأشارت اللجنة إلى أن رئيسها ألكسندر باستريكين أوعز إلى إدارة التحقيقات الرئيسية التحقيق في الحادث وتحديد المتورطين في الجريمة.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الـ26 من آب الماضي اعتقال عميل استخبارات أوكراني كان يقوم بأعمال تجسسية متعلقة بأهداف عسكرية في منطقة كورسك الروسية.

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