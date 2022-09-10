الرئيس الصربي يعرب عن قلقه من تزويد الولايات المتحدة كوسوفو ودول البلقان بالأسلحة

بلغراد-سانا

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن قلقه من تزويد الولايات المتحدة كوسوفو ودول البلقان الأخرى بالأسلحة والمعدات والتكنولوجيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فوتشتيش قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مع أعضاء الحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون “سترسل الولايات المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى دول المنطقة ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكرواتيا ومقدونيا” مضيفاً “الولايات المتحدة تقول إنها سترسل مساعدات عسكرية جديدة إلى دول المنطقة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا”.

وأعلن الرئيس الصربي في نيسان الماضي أن بريطانيا زودت كوسوفو بصواريخ جافلين وغيرها من الأسلحة المضادة للدبابات متهماً الغرب بـ “النفاق في تعامله مع الأزمات”.

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