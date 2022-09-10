مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين قرب نابلس ويقطعون الأشجار

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وقطعوا أشجاراً مثمرة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا الأراضي الزراعية في قرية قريوت جنوب نابلس وقطعوا 25 شجرة زيتون.

واعتدى نحو 20 مستوطناً أمس الأول بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية وأطلقوا الرصاص عليهم أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية ما أسفر عن إصابة ستة فلسطينيين بجروح وتحطيم خمس سيارات وتضرر عدد من الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية.

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