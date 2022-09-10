شيماء سكر تحرز ذهبية ثانية لسورية في بطولة آسيا للقوة البدنية

أولان باتور-سانا

أضافت لاعبة منتخب سورية للقوة البدنية شيماء سكر ميدالية ذهبية ثانية في بطولة آسيا المقامة حالياً في العاصمة المنغولية أولان باتور بمشاركة تسعة منتخبات.

وحطمت سكر الرقم الآسيوي بعد رفعها 80 كغ في منافسات (صدر كلاسيك) علماً أن الرقم السابق 50 كغ وهو مسجل باسم بطلة الهند.

وكانت سكر ظفرت بالذهبية الأولى أمس الأول بعد رفعها 77.5 كغ في منافسات (الصدر المجهز).

يشار إلى أن مشاركة بعثتنا تختتم غداً بمنافسات فئة الماسترز والتي سيمثلنا بها زياد محمد .

هناء صقور

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