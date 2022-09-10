القوات العراقية تقضي على إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) في صلاح الدين

بغداد-سانا

أعلنت قوات الامن العراقية اليوم القضاء على إرهابيين اثنين بينهما متزعم من تنظيم (داعش) بضربة جوية وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن خلية الإعلام الأمني قولها في بيان اليوم “إنه من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها القوات الأمنية سلاح الجو العراقي تم دك أوكار عصابات (داعش) في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما متزعم فيما يسمى ولاية صلاح الدين”.

ولفت البيان إلى أن الأخير يعتبر من الإرهابيين الخطرين حيث اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية.

وكانت القوات العراقية القت القبض قبل أيام على ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش) في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وسط وغرب البلاد.

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