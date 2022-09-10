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الاحتلال الأمريكي يخرج عتاداً عسكرياً من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي

2022-09-10

الحسكة-سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بالعتاد العسكري من الأراضي السورية إلى قواعدها شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا بأن رتلاً مؤلفاً من 100 آلية من برادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات عسكرية وعدد من الشاحنات يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة خرجت عبر معبر الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي أمس رتلاً مؤلفاً من 88 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية أيضاً باتجاه الأراضي العراقية.

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