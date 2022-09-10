محافظة حلب: إخلاء عدد من المباني في حي الصالحين حفاظاً على السلامة العامة للسكان

حلب-سانا

طلبت محافظة حلب من الجهات المعنية إخلاء مبنى قديم مؤلف من ستة طوابق في حي الصالحين الشعبي نتيجة ظهور تصدعات فيه بعد إعلام قسم الشرطة المختص حيث قررت لجنة السلامة العامة إخلاء المبنى والمباني المجاورة وقطع المحاور المؤدية إلى الموقع.

وبين عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة الدكتور كميت عاصي الشيخ في تصريح لمراسل سانا أن المبنى قديم ويتألف من 6 طوابق ويقع في منطقة مخالفات موضحاً أنه فور ورود معلومات من أحد القاطنين بحدوث هبوطات في أرض المبنى تم التنسيق مع لجنة السلامة العامة ومعاينة الوضع الإنشائي وتقرر إجلاء القاطنين في المبنى نفسه والمباني المجاورة وإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المنطقة حرصاً على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التأكد من تأمين السكن المؤقت لجميع السكان الذين تم إجلاؤهم لدى الأقارب أو الجوار وتأمين سكن من خلال مجلس المدينة لعدد من الأهالي وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والفنية.

يذكر أن انهيار مبنى مخالف في حي الفردوس بحلب في السابع من الشهر الجاري تسبب بوفاة 13 شخصاً بينهم أطفال ونساء.

قصي رزوق

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