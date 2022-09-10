سلطات زابوروجيه: نظام كييف أوقف استجرار الكهرباء من المحطة الكهروذرية

زابوروجيه-سانا

كشف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف عن قيام سلطات كييف بإيقاف استجرار الطاقة الكهربائية من المحطة الكهروذرية من جانب واحد.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن روغوف قوله “تم وقف استجرار الكهرباء من محطة زابوروجيه الكهروذرية إلى الأراضي التي يسيطر عليها نظام زيلينسكي وهذا العمل جرى عمداً” موضحاً أنه يتم توريد الطاقة الكهربائية من المحطة إلى المناطق المحررة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

يذكر أن محطة زابوروجيه الكهروذرية تقع قرب مدينة إينروغراد على الضفة اليسرى من نهر دنيبر وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي فيما تعمدت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات دون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

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