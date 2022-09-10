الأمم المتحدة: نزوح مئات الآلاف في المكسيك بسبب العنف

مكسيكو-سانا

أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة سيسيليا خيمينيز داماري عن نزوح مئات آلاف الأشخاص في المكسيك بسبب الجرائم وعمليات التعدين وقطع الأشجار غير القانونية والنزاعات المحلية.

ونقلت فرانس برس عن الخبيرة في مجال حقوق الإنسان قولها إن “هناك تقديرات تشير إلى وجود ما بين 350 و400 ألف نازح داخل المكسيك البلد البالغ عدد سكانه 126 مليون نسمة”.

وعرضت خيمينيز داماري على الصحافة استنتاجاتها في ختام زيارة بدأت في الـ 29 من آب الماضي وزارت خلالها أربع مناطق مكسيكية موضحة أن من بين العوامل التي ساهمت في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وجود أنواع مختلفة من العنف غالباً ما تسببها الجريمة المنظمة وترتبط أحياناً بمشاريع التنمية وعمليات التعدين وقطع الأشجار غير القانونية أو نزاعات انتخابية ودينية وزراعية وعدم وجود الأمن.

وأشارت خيمينيز إلى أنه في بعض مناطق البلاد تثير الجريمة المنظمة الخوف ونادرا ما يتم إجراء تحقيقات حتى في الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل والاختفاء مشيرة الى أن من بين آلاف الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم هم من السكان الأصليين ومن الذين كانوا أكثر تضرراً.

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