موسكو: لن يتمكن أحد من نزع حق الفيتو من روسيا

موسكو-سانا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه لن يتمكن أحد من نزع حق النقض الفيتو من روسيا بمجلس الأمن الدولي نظراً لعدم وجود مثل هذه الآلية ولأن ذلك يدمر أسس المنظمة الدولية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله اليوم رداً على سؤال حول ما إذا كان يمكن حرمان روسيا من حق النقض الفيتو: “بالطبع لا ، لا توجد مثل هذه الآلية التي تسمح بذلك ، ودون روسيا في هذه الحالة يجب إعادة بناء الأمم المتحدة من جديد”.

وأضاف: “لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يمكن أن تبدو هذه العملية دون أن يصحبها التدمير الكامل لجميع أسس العلاقات الدولية الحديثة والجميع يدركون ذلك”.

من جانب آخر لفت بوليانسكي إلى أن روسيا تبدي موقفها الخاص من إصلاح مجلس الأمن الدولي بحيث يتسع تمثيل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فيه.

وأكد بوليانسكي أن معظم الدول غير مستعدة لدعم مبادرات الغرب ضد روسيا في الأمم المتحدة وأن تحالف واشنطن ضد روسيا آخذ في الانهيار.

وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن “الولايات المتحدة قلقة الآن من حقيقة أن التحالف ضد روسيا والذي حشدته في بداية العام بدأ ينهار”.

وبين بوليانسكي أن “العديد من البلدان ليست مستعدة لدعم المبادرات المناهضة لروسيا فهي تدرك أن الأزمة الأوكرانية أكثر تعقيدا بكثير من الطريقة التي يحاول شركاؤنا الغربيون حلها بها”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency