إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال منطقة الرفيد شمال بلدة سنجل والتي يهدد الاحتلال بالاستيلاء عليها وحطموا ست مركبات فلسطينية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واقتحم مساء أمس نحو 20 مستوطناً بحماية قوات الاحتلال بلدة سنجل وسط إطلاق الرصاص على الفلسطينيين وممتلكاتهم ما أدى إلى إصابة ستة منهم بجروح وكسور وتحطيم خمس سيارات فلسطينية.

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