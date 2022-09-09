إخماد سبعة حرائق في اللاذقية

اللاذقية- سانا

أخمد عناصر الحراج في مديرية زراعة اللاذقية اليوم سبعة حرائق في اللاذقية كان أكبرها في قرية الشامية في شمال اللاذقية حيث بلغت المساحة ثلاثة دونمات من الزيتون والليمون .

وذكر رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور لمراسل سانا أنه تم إخماد حريق في قرية البيطار التابعة لمنطقة القرداحة أتى على أرض زراعية تقدر بدونم ونصف الدونم من الزيتون والقصب .

كما تم وفق صقور إخماد حريق بمساحة دونم من الليمون في كل من وادي القلايع ووادي بيت عانا في جبلة إضافة إلى حرائق أعشاب وقصب في مناطق متفرقة في رأس عوج في البهلولية وعين عيدو والربيعة في ريف اللاذقية الشمالي وبسوت بريف القرداحة .

علاء ابراهيم

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