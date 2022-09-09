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استطلاع: أغلبية الروس يثقون برئيسهم

2022-09-09

موسكو-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في روسيا أن أغلبية المواطنين الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء تاس أن 80.3 بالمئة من الروس المشاركين في استطلاع أجراه مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام “فتسيوم” أعربوا عن ثقتهم الكاملة بالرئيس بوتين و 76.8 بالمئة وافقوا على أدائه وإدارته للبلاد.

وأجري الاستطلاع على 1600 مواطن روسي في الفترة الممتدة بين 29 من شهر آب الماضي والـ 4 أيلول الحالي.

وأظهر الاستطلاع أن 50.7 بالمئة من الروس المستطلعة آراؤهم اعتبروا أن الحكومة الروسية تعمل بشكل جيد.

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