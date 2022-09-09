الخارجية الروسية: روسيا استقبلت 4 ملايين أوكراني لجؤوا إليها طواعية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا استقبلت نحو 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أكثر من نصفهم من مواطني أوكرانيا لافتة إلى أنهم لجؤوا إلى روسيا طواعية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية اليوم نقلته وكالة نوفوستي: “استقبلت روسيا أكبر عدد من اللاجئين من أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصل عددهم إلى نحو 4 ملايين شخص بينهم أكثر من 625 ألف طفل بينما تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 2.4 مليون منهم من مواطني أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “جميع هؤلاء الأوكرانيين توجهوا طواعية إلى روسيا ويعيشون بحرية لا أحد يمنعهم من التنقل أو مغادرة روسيا وهو ما أكدته مفوضية حقوق الإنسان الأممية”.

ولفت البيان إلى أن الكثير ممن فروا إلى روسيا لجؤوا إليها طواعية ومعظمهم يعبرون عن امتنانهم لروسيا ويعترفون بصراحة أنهم فروا من أوكرانيا خوفاً على أرواحهم وهرباً من النظام المجرم الذي لم يسمح لهم بالفرار واستخدمهم دروعاً بشرية.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن روسيا وفرت أكثر من 9.5 آلاف مركز إيواء مؤقت بسعة إجمالية تزيد على 95 ألف شخص لاستقبال اللاجئين حيث تقدم لهم المساعدات المالية والقانونية والنفسية والطبية اللازمة.

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