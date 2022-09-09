أسعار النفط تسجل ارتفاعاً

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم نحو 3 بالمئة لتسجل التراجع الأسبوعي الثاني مع تأثر لطلب بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 2.70 دولار أي ثلاثة في المئة إلى 91.85 دولاراً للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.63 دولار أي 3.2 بالمئة إلى 86.17 دولاراً.

وقال ستيفن برينوك من بي في ام للوساطة في أسواق النفط: “خلال الأشهر المقبلة يتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط”.

ورغم قفزة اليوم فإن الخامين القياسيين يتجهان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي إذ تراجع برنت بنحو 1.4 بالمئة على مدار الأسبوع بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ كانون الثاني الماضي ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضاً إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.9 بالمئة.

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